Возбуждено уголовное дело после пожара в Сочи с тремя погибшими

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи возбуждено уголовное дело после пожара в Хостинском районе. В ночь на 24 февраля в гаражном кооперативе загорелся жилой гаражный бокс. Несмотря на то, что спасатели быстро прибыли на место, избежать жертв не удалось. После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили тела погибших. Это 9-летняя девочка, ее 32-летняя мама и местный 55-летний житель.

- Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту пожара в гаражно-строительном кооперативе, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На месте продолжают работать следователи. Назначены судебные медицинские экспертизы. Экспертам предстоит установить точную причину и очаг возгорания.