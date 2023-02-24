В Краснодаре возобновится движение трамваев по Садовой

Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре трамваи вернутся на улицу Садовою. Перерыв в движении общественного транспорта был связан с ремонтом ливневой канализации. Работы стартовали 22 февраля в 23:00, а завершить их планировалось 27 февраля.

- Так как ремонт ливневки в районе Садовой был завершен досрочно, все расписание всех трамвайных маршрутов, следующих через Садовый путепровод, будет восстановлено, - рассказали в краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Сейчас рабочие завершают восстанавливать трамвайные пути и уже приступают к устройству рельсо-шпальной решетки. Движение трамвайных маршрутов вернется к привычной схеме с 5 утра 25 февраля.