Раненый при задержании вооруженного мужчины в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН оказался из Краснодара

Правоохранитель смог обезоружить мужчину

В Санкт-Петербурге 24 февраля возле станции метро «Гостиный Двор» 50-летний мужчин выстралил в сотрудника ОМОНа. Как стало известно, во время патрулирования правоохранитель заметил подозрительного мужчину. Неизвестный включил колонку с музыкой и что-то искал в сумке.

Сотрудник ОМОН начал подходить к мужчине. Как тот резко достал оружие и начал стрелять. Правоохранитель смог обезоружить мужчину, но получил серьезное ранение.

- Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награждении государственной наградой сотрудника ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Как стало известно позже, пострадавший сотрудник ОМОН прослужил 25 лет. Семья переехала из Краснодара 15 лет назад и воспитывает сына. Сослуживцы говорят, что он единственный из всех был без бронежилета: водителям он не полагается. Об этом сообщил Mash.