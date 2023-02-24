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НовостиОбщество24 февраля 2023 15:39

В Сочи в круглосуточном режиме устраняют последствия оползня на федеральной трассе

Последствия просадки грунта в поселке Волконка устранят до конца 24 февраля
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы ФКУ УПРДОР "Черноморье"

Фото: пресс-службы ФКУ УПРДОР "Черноморье"

На участке федеральной трассы Джубга – Сочи в районе поселка Волконка рабочие приступили к укладке нового асфальта. Работы идут в круглосуточном режиме и будут завершены будут закончены до конца суток.

- В ночь на 22 февраля на трассе сошел оползень, который повредил дорожное полотно. Дорожники сначала восстановили систему водоотведения, провели работу по герметизации швов, а также фрезеровали части трассы. Реверсивное движение на этом участке было снято 23 февраля с 20:00, - рассказали в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье».

Также в плановом режиме продолжаются работы по стабилизации еще двух оползневых участков на трассе рядом с поселком Дедеркой. Уже забурены 28 из 29 свай, которые в будущем будут удерживать слои дорожного полотна.