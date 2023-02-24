В перинатальном центре Армавира пройдет «День здоровья»

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В перинатальном центре Армавира 25 февраля пройдет краевая профилактическая акция «День здоровья». Акцию приурочили ко Всероссийской неделе репродуктивного здоровья.

– Гарантия безопасной беременности и уверенность в появлении на свет здорового малыша зависит от репродуктивного здоровья. Важно проводить своевременную диагностику, чтобы своевременно выявить заболевания - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого министерства здравоохранения Андрей Сахаров.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и перинатального центра проведут консультации всех желающих. У жителей Армавира будет возможность узнать индекс массы тела, проверить работу сердца, провести экспресс-анализы, исследования ЭКГ и УЗИ, а также маммографию и флюорографию. Чтобы пройти обследование и получить направление к узким специалистам, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.