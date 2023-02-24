Реконструкция Театральной площади Анапы начнется в марте

Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В марте в Анапе начнется реконструкция Театральной площади. Работы будут организованы поэтапно. По проекту необходимо провести благоустройство на площади почти 10 тысяч кв. метров, установить малые архитектурные формы и фонтаны, а также засадить деревьями и кустарниками почти 1 тысячу кв.м.

– Анапа стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Нам предстоит сделать Театральную площадь комфортным общественным пространством, - рассказал мэр города Василий Швец.

Также продолжается комплексное преобразование центра Анапы. Завершен ремонт Центр культуры «Родина», в скором будущем начнется благоустройство сквера «Россия».