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НовостиОбщество24 февраля 2023 16:06

Реконструкция Театральной площади Анапы начнется в марте

Работы будут организованы поэтапно
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Анапы.

Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В марте в Анапе начнется реконструкция Театральной площади. Работы будут организованы поэтапно. По проекту необходимо провести благоустройство на площади почти 10 тысяч кв. метров, установить малые архитектурные формы и фонтаны, а также засадить деревьями и кустарниками почти 1 тысячу кв.м.

– Анапа стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Нам предстоит сделать Театральную площадь комфортным общественным пространством, - рассказал мэр города Василий Швец.

Также продолжается комплексное преобразование центра Анапы. Завершен ремонт Центр культуры «Родина», в скором будущем начнется благоустройство сквера «Россия».