Что произошло за ночь 25 февраля в Краснодарском крае

Во время пожара в гаражном кооперативе Сочи погибли ребенок и двое взрослых Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Во время пожара в гаражном кооперативе Сочи погибли ребенок и двое взрослых. После происшествия в гаражном кооперативе «Октябрьский» возбуждено уголовное дело.

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