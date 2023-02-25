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НовостиОбщество25 февраля 2023 5:08

Что произошло за ночь 25 февраля в Краснодарском крае

Последние новости на утро 25 февраля на Кубани
Светлана ОВДЕЙ
Во время пожара в гаражном кооперативе Сочи погибли ребенок и двое взрослых Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Во время пожара в гаражном кооперативе Сочи погибли ребенок и двое взрослых Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Во время пожара в гаражном кооперативе Сочи погибли ребенок и двое взрослых. После происшествия в гаражном кооперативе «Октябрьский» возбуждено уголовное дело.

Раненый при задержании вооруженного мужчины в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН оказался из Краснодара. Правоохранителя наградят.

В Краснодаре возобновилось движение трамваев по Садовой. Ремонт ливневой канализации районе улицы Садовой завершили раньше срока.

В перинатальном центре Армавира пройдет «День здоровья». Чтобы пройти обследование, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.