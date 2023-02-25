Погода в Краснодаре 25 февраля 2023: осадков в краевом центре не ожидается

Существенных осадков в Краснодаре не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре днем 25 февраля столбики термометров поднимутся выше 10 градусов тепла. В краевом центре обещают потепление до +12-14 градусов.

- Приближающийся с запада циклон развернет ветры в атмосфере на южные румбы, и в регион начнут поступать более теплые воздушные массы, что вызовет существенное повышение температуры, - сообщили специалисты центра «Фобос».

В регионе в этот день местами прогнозируют небольшие дожди. Но в краевом центре синоптики не обещают существенных осадков.

Порывы ветра в Краснодаре 25 февраля будут достигать 7-12 метров в секунду.

- Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что около нормы, - добавили синоптики.