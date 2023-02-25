Жители Краснодара поддержали участников СВО во время автопробегов Фото: пресс-служба городской администрации

Жители Краснодара поддержали участников СВО во время автопробегов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первый пробег организовал Молодежный парламент при городской Думе и общественная организация «Рука помощи». Колонна автомобилей с российскими флагами выехала от улицы Ставропольской от Обелиска воинам 46-армии. Далее водители проехали по краснодарским улицам и возложили цветы к памятнику воинам - освободителям на площади Победы. После этого колонна направилась в Чистяковскую рощу.

- Этот автопробег - отличная возможность сказать свои слова поддержки нашей армии. И показать, что мы гордимся нашими бойцами и верим в победу, - отметил член Молодежного парламента при городской Думе Святослав Медведев.

Вторая колонна выехала от ТЦ «OZ МОЛЛ». Организатором автопробега выступило объединение «Za наших vсегда и vеzде». Все желающие присоединились к акции и проехали по улицам города до ТЦ «Московский».