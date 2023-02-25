Более 20 километров водовода заменят в Лазаревском районе Сочи

Всего в этому году планируют заменить 55 километров сетей.

В Лазаревском районе Сочи сошло несколько оползня. В связи с этим были повреждены водоводы. В настоящее время подачу воды восстановили. Мэр Сочи Алексей Копайгородский прибыл на место коммунального ЧП. Глава города дал поручение, заменить около 21 километра сетей.

- Эти масштабные работы мы включили в комплексную программу развития Сочи, она утверждена Правительством РФ. В следующем году планируем начать проектирование, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проекты трех новых веток водоснабжения для участков многодетных семей разработают до конца 2023 года. К слову, всего в этому году планируют заменить 55 километров сетей.