Всемирный фестиваль молодежи и студентов планируют провести в Сочи

В фестивале будут участвовать дружественные страны из ЕАЭС и СНГ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росмолодежь рассматривает разные города России для проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В списке есть и Сочи. На курорте планируют организовать крупное мероприятие в начале 2024 года.

- Оргкомитет формируется, фестиваль точно будет международным, Сочи рассматривается в качестве города для проведения фестиваля, - подтвердил информацию советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров во время рабочей поездки в Крым.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в фестивале будут участвовать дружественные страны из ЕАЭС и СНГ. По словам Олега Макаров, на всемирное мероприятие планируют приехать представители других стран, которые ввели или рассматривают санкции против России.

- Проблемы нет, потому что фестиваль не про политику, а про дружбу, - заявил Олег Макаров.