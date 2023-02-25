Посетить торговые площадки можно с 8:00 до 15:00 Фото из архива КП

В Краснодаре 25 февраля открылись 10 ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители и гости города, как и прежде, могут посетить торговые точки с 8:00 до 15:00. Здесь, в частности, можно купить мясо, сыры, молочку, овощи, фрукты, зелень, свежую выпечку.

- Традиционно свои товары представляют около 700 участников со всего края. По подсчетам управления, за один субботний день на ярмарках реализуют от 60 до 90 тонн продукции, - рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Приобрести продукцию можно по адресам:

- ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1),

- ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),

- ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),

- ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1),

- ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),

- ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213),

- ул. им. Каляева (вблизи дома № 198),

- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),

- ул. Одесская (вблизи дома № 48).

- ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38).

Кроме того, вблизи дома №9 по проспекту Чекистов для жителей Юбилейного микрорайона по субботам работает универсальная ярмарка МУП «Агромир» на 130 торговых мест.

Отмечается, что каждую субботу ярмарки выходного дня в Краснодаре посещают около 10 тысяч покупателей.