Второй этап благоустройства парка в кубанской станице Калининской завершат в 2023 году

Первый этап закончили в 2022 году. Фото: администрация региона

На Кубани в станице Калининской приступят ко второму этапу благоустройства парка с 1 апреля. Завершить реконструкцию планируют до конца 2023 года.

– Первый этап закончили в 2022 году. На территории парка появились зеленые насаждения, детская площадка, установлены лавочки и урны, проведены земляные работы и уложена тротуарная плитка, - сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время второго этапа здесь появятся зоны для прогулок и отдыха. Также обустроят спортивную площадку. На территории парка появятся площадки для торговли, проведения праздничных и концертных мероприятий.