Жители Кубани примут участие во Всероссийском конкурсе «Родные просторы»

Всех участников наградят грамотами. Фото: администрация региона

В России запустили конкурс «Родные просторы». Свои картины на данную тематику могут представить и жители Кубани. Работы принимаются до 27 апреля.

- Конкурс проводят с целью содействия развитию детского и молодежного изобразительного творчества в двух номинациях: «Живопись» и «Графика». Рисунки должны раскрывать тему «Мой край глазами художника», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте от 4 до 25 лет. Работы будут оценивать художники и педагоги школы искусств.

К слову, победители получат диплом. Всех участников наградят грамотами.