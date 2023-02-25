Жители Кубани примут участие во Всероссийском конкурсе «Родные просторы»

Всех участников наградят грамотами. Фото: администрация региона
В России запустили конкурс «Родные просторы». Свои картины на данную тематику могут представить и жители Кубани. Работы принимаются до 27 апреля.
- Конкурс проводят с целью содействия развитию детского и молодежного изобразительного творчества в двух номинациях: «Живопись» и «Графика». Рисунки должны раскрывать тему «Мой край глазами художника», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте от 4 до 25 лет. Работы будут оценивать художники и педагоги школы искусств.
К слову, победители получат диплом. Всех участников наградят грамотами.