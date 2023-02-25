4676 малышей появились на свет с начала 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более четырех тысяч малышей родились на Кубани с начала 2023 года. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Так, в регионе появились на свет 4676 детей. В том числе в крае родились 64 двойни и две тройни. Отмечается, что семьи стали родителями 117 малышей благодаря процедуре ЭКО.

- В 2023 году медицинские организации региона уже провели лечение 159 жительниц Кубани, - сообщила замглавы региона.

Напомним, пройти процедуру ЭКО можно по полису ОМС. Ее проводят по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».