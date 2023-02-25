За сутки с выздоровлением выписаны 92 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 150 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 24 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре прибавился 61 пациент, в Тихорецком районе - 16, в Тимашевском - 11, в Тбилисском – девять. По восемь пациентов прибавилось в Геленджике, Новороссийске и Сочи, шесть - в Кавказском районе, пять - в Павловском, 4 - в Крымском, 3 - в Калининском.

- По два положительных результата в Армавире, Курганинском, Мостовском и Приморско-Ахтарском районе, по одному - в Анапе, Динском и Северском, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 92 пациента.