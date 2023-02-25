В МЦУ Краснодара опровергли информацию об отсутствии тепла и горячей воды в домах по улице Домбайской

Жильцы подтвердили, что проблемы нет Фото из архива КП

В Краснодаре опровергли информацию об отсутствии тепла и горячей воды в домах по улице Домбайской. В муниципальном центре управления проверили сведения, опубликованные в соцсетях.

Так, в одной из групп появился пост о том, что в домах №3, 5, и 7 по улице Домбайской нет тепла и горячей воды. МЦУ Краснодара выяснил причину.

- Эти три дома отапливаются от электрокотлов - если есть электричество, то и отопление с горячей водой будут подаваться. Жильцы также подтверждают, что проблемы нет, - сообщили в муниципальном центре управления.