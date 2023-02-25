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НовостиОбщество25 февраля 2023 10:06

Число рабочих и техники увеличили на стройплощадке школы в Сочи

Это позволить быстрее возвести здание
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Здесь смогут обучаться 1100 юных сочинцев. Фото: администрация Сочи

Здесь смогут обучаться 1100 юных сочинцев. Фото: администрация Сочи

В Сочи в микрорайоне Министерские озера строят школу. На площадке увеличили число строителей и техники. В настоящее время в две смены более 100 строителей возводят школу.

- Стройка не останавливалась в феврале ни при снегопадах, ни при ливнях – одни виды работ компенсировали другими, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в микрорайоне появится современное здание для учебы, науки, творчества, отдыха, спорта и активных игр. Всего в школе будет 44 кабинета. Здесь смогут обучаться 1100 юных сочинцев.