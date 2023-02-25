На Пушкинской площади работают торговые лавки, ресторанный дворик и луна-парк Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре проводят зиму под народные песни на масленичном базаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в выходные, 25 и 26 февраля, в краевом центре проведут концерт «Проводы русской зимы». Жители и гости города с 17:00 до 19:00 увидят на Пушкинской площади выступления народных групп и коллективов Краснодара.

Здесь же все желающие могут попробовать традиционные блины с разнообразными начинками. Кроме того, 25 и 26 февраля для продолжат работать торговые лавки с фермерскими продуктами, ресторанный дворик, луна-парк и детские развлечения.

- Можно приобрести мясные деликатесы, колбасные изделия, соления и оливки, грибы, ягоды и кедровые орехи из Сибири, астраханскую вяленую и копченую рыбу, рыбу Камчатки, крафтовый сыр, молочную продукцию от кубанских производителей, специи и острые соусы, - рассказали в мэрии Краснодара.

А для самых маленьких и их родителей работает луна-парк с аттракционами и каруселями. Дети и взрослые могут прокатиться на детском паровозике, «манеже», «горке» и «автодроме». Уточняется, что аттракционы продолжат работу до 8 марта.