Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба ГИБДД УВД по Сочи

В Сочи водитель сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД по городу-курорту.

ДТП произошло накануне, 24 февраля, в районе дома №34 на улице Бытха. Предварительно, 15-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент неустановленный водитель на неустановленном авто сбил ее.

- В результате ДТП 15-летней пострадавшей потребовалась медицинская помощь, - сообщили пресс-службе ГИБДД УВД по Сочи.

В настоящее время госавтоинспекция города-курорта ищет очевидце и лиц, имеющих какую-либо информацию о ДТП. Сотрудники ГИБДД обратиться в дежурную часть по телефону 8(862)268-00-03 или через электронную почту по адресу gai_sochi@mail.ru.