Вениамин Кондратьев направил правительственную телеграмму Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова с юбилеем. Вениамин Кондратьев направил правительственную телеграмму, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как отметил глава региона, благодаря активной поддержке край отвечает на вызовы времени, сохраняет высокие показатели в ключевых отраслях экономики и реализует программы для сохранения социальной стабильности.

- Убежден, наше дальнейшее эффективное взаимодействие будет способствовать новым достижениям в промышленности, бизнесе, сельском хозяйстве, медицине, науке, поможет воплотить значимые для всего Южного федерального округа инициативы, - отметил Вениамин Кондратьев. - Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, энергии, успешной деятельности в интересах России.

Владимиру Устинову 25 февраля исполнилось 70 лет. Он родился в 1953 году Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Заслуженный юрист РФ занимает должность полномочного представителя Президента РФ в ЮФО с мая 2008 года. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.