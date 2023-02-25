Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на школьника в Краснодаре

Александр Бастрыкин Фото из архива КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на школьника в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, все произошло вечером 23 февраля в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Здесь стая бродячих собак напала на проходившего 14-летнего подростка. Один из псов укусил его. Отогнать свору собак помогли проезжавшие водители. Заметив окруженного животными школьника, они начали сигналить и прогонять псов.

Подростка доставили в больницу, где медики диагностировали укушенную ссадину левого бедра» и начали курс вакцинации от бешенства. Тем временем родители школьника обратились в полицию, которая, в свою очередь, организовала проверку.

Позже произошедшим заинтересовались и следователи.

- Следственными органами СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициирован вопрос о передаче материалов из органов полиции в подразделение Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и мерах, принимаемых должностными лицами региона для правового регулирования отношений в области обращения с бездомными животными.

Уточняется, что ход и результаты расследования поставят на контроль в центральном аппарате Следкома России.