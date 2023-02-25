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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 12:51

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на школьника в Краснодаре

Один из псов укусил подростка
Светлана ОВДЕЙ
Александр Бастрыкин Фото из архива КП

Александр Бастрыкин Фото из архива КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на школьника в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, все произошло вечером 23 февраля в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Здесь стая бродячих собак напала на проходившего 14-летнего подростка. Один из псов укусил его. Отогнать свору собак помогли проезжавшие водители. Заметив окруженного животными школьника, они начали сигналить и прогонять псов.

Подростка доставили в больницу, где медики диагностировали укушенную ссадину левого бедра» и начали курс вакцинации от бешенства. Тем временем родители школьника обратились в полицию, которая, в свою очередь, организовала проверку.

Позже произошедшим заинтересовались и следователи.

- Следственными органами СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициирован вопрос о передаче материалов из органов полиции в подразделение Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и мерах, принимаемых должностными лицами региона для правового регулирования отношений в области обращения с бездомными животными.

Уточняется, что ход и результаты расследования поставят на контроль в центральном аппарате Следкома России.