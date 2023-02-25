Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 февраля 2023 13:07

В Краснодаре энергоавария оставила без света жителей Западного и Центрального округов

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте поломки работает бригада специалистов

На месте поломки работает бригада специалистов

В Краснодаре жители Западного и Центрального округов временно остались без света. Отключение произошло из-за энергоаварии.

- Из-за повреждения линии 6-10 кВ отключилась ПС «Ц-7» и 14 трансформаторных подстанций, ПС «Ц-11» и 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Рашпилевской, Красной, Хакурате, Одесской, Колхозной, Брянской, Дзержинского, Морской, Офицерской. Без электроэнергии также остаются улицы Шоссе Нефтяников, Леваневского, Новокузнечная, Горького, Коммунаров, Пашковская, Седина, Янковского, Чапаева, Головатого.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.