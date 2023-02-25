В Краснодаре энергоавария оставила без света жителей Западного и Центрального округов

На месте поломки работает бригада специалистов

В Краснодаре жители Западного и Центрального округов временно остались без света. Отключение произошло из-за энергоаварии.

- Из-за повреждения линии 6-10 кВ отключилась ПС «Ц-7» и 14 трансформаторных подстанций, ПС «Ц-11» и 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Рашпилевской, Красной, Хакурате, Одесской, Колхозной, Брянской, Дзержинского, Морской, Офицерской. Без электроэнергии также остаются улицы Шоссе Нефтяников, Леваневского, Новокузнечная, Горького, Коммунаров, Пашковская, Седина, Янковского, Чапаева, Головатого.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.