В Сочи утвердили охранное обязательство для здания главного управления охраны правительственных дач Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи утвердили охранное обязательство для здания главного управления охраны правительственных дач. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание главного управления охраны правительственных дач, архитектор М.И. Мержанов» находится на Курортном проспекте, 113. Его возвели в период реконструкции Сочи-Мацестинского курорта и освоения новых территорий, примыкавших к главной автомагистрали - проспекту им. Сталина.

В 1934 году архитектор Мирон Мержанов спроектировал первую, четвертую и седьмую дачи около Мацесты у подножия горы Большой Ахун. В настоящее время здесь находится один из корпусов санатория «Зеленая роща» и Сочинское отделение РГО.

- Мероприятия по разработке и утверждению документов в целях государственной охраны объектов культурного наследия края осуществляются постоянно и направлены на сохранение памятников истории и культуры, а также исторического облика городов и станиц, - отметил вице-губернатор Роман Лузинов.