Вторая энергоавария оставила без света жителей Западного округа Краснодара

На месте поломки работает аварийная бригада

В Краснодаре еще несколько улица Западного округа остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «Ц-15» и три трансформаторные подстанции, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без блага цивилизации остаются улица Буденного, Калинина, Кирова, Северной.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре более 19 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Центральном и Западном округах.