Вторая энергоавария оставила без света жителей Западного округа Краснодара

На месте поломки работает аварийная бригада
В Краснодаре еще несколько улица Западного округа остались без света. Отключение произошло из-за аварии.
- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «Ц-15» и три трансформаторные подстанции, - сообщили в городской ЕДДС.
Так, без блага цивилизации остаются улица Буденного, Калинина, Кирова, Северной.
На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре более 19 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Центральном и Западном округах.