В Краснодаре снесли аварийное общежитие по улице Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бывшее общежитие по улице Дзержинского, 125/8 расселили в 2020 году. Многоэтажку, принадлежавшую министерству обороны РФ, признали аварийной в 2016 году. Уже в таком состоянии здание передали муниципалитету.

Всего в общежитии насчитывалось 49 жилых помещений, из них 11 - в частной собственности и 38 - муниципальных. Для жильцов приобрели 32 квартиры.

- Сейчас площадку расчищают от строительного мусора, - сообщили в городском департаменте строительства.