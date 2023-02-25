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НовостиОбщество25 февраля 2023 15:21

В Краснодаре снесли аварийное общежитие по улице Дзержинского

Его расселили в 2020 году
Светлана ОВДЕЙ

В Краснодаре снесли аварийное общежитие по улице Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бывшее общежитие по улице Дзержинского, 125/8 расселили в 2020 году. Многоэтажку, принадлежавшую министерству обороны РФ, признали аварийной в 2016 году. Уже в таком состоянии здание передали муниципалитету.

Всего в общежитии насчитывалось 49 жилых помещений, из них 11 - в частной собственности и 38 - муниципальных. Для жильцов приобрели 32 квартиры.

- Сейчас площадку расчищают от строительного мусора, - сообщили в городском департаменте строительства.