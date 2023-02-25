В Краснодаре приезжий водитель BMW устроил массовое ДТП

В Краснодаре водитель BMW устроил массовое ДТП. Мужчина повредил ограждение и протаранил на иномарке четыре легковушки.

Авария произошла днем 25 февраля. Так, 23-летний житель Москвы за рулем BMW, проезжая по улице Кожевенной в сторону улицы Тургенева, не справился с управлением. В этот момент легковушку занесло на бордюр и газон, из-за чего было повреждено более 14 метров ограждения.

Вылетев на парковку, водитель протаранил автомобили Toyota, Great Wall, Skoda и Mitsubishi. Уточняется, что в аварии никто не пострадал.

На самого водителя, устроившего ДТП, составили два административных протокола о повреждении дорог и дорожных сооружений и за управление автомобилем без прав - водительские права в России ему не выдавались, сообщили в пресс-службе городского УМВД. По каждому из них мужчине грозит до 10 тысяч рублей и от 5 до 15 тысяч рублей штрафов соответственно.