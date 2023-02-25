Блины передали пожилым людям, жителям, попавшим в беду, малоимущим и многодетным семьям Фото: Свято-Сергиевский храм Краснодара

В Свято-Сергиевском храме Краснодара в преддверии Великого поста напекли блинов нуждающимся. Угощения приготовили волонтеры храма, сестры милосердия Сестричества во имя преп. Кирилла и Марии Радонежских и воспитанники воскресной школы «Радость моя»

Угощения пекли волонтеры, сестры милосердия и воспитанники воскресной школы храма Фото: Свято-Сергиевский храм Краснодара

Приготовленные блины, оладьи, булочки, пряники и конфеты позже пережали пожилым жителям в пансионат «Добрые сердца», людям, попавшим в беду, из социального центра «Надежда», детям с особенностями развития, подопечным благотворительной организации «Синяя птица», пациентам из неврологического отделения больницы СМП, малоимущим и многодетным семьям.

Акцию впервые провели с участием волонтеров, сестричества и воспитанников воскресной школы «Радость моя»

- Вместе с волонтерами угощения развозил штатный священник храма иерей Иоанн. Он тепло поздравлял всех храмовых подопечных с Масленицей и желал крепости духа в Великий пост, - рассказали в Свято-Сергиевском храме Краснодара.

Отмечается, что акцию впервые провели с участием волонтеров, сестричества и воспитанников воскресной школы «Радость моя».