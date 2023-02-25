Четыре улицы в Прикубанском округе Краснодара остались без света из-за аварии

На месте поломки работает аварийная бригада
В Краснодаре произошла третья за день энергоавария. Без света временно остались жители четырех улиц в Прикубанском округе.
- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «З-2-107» и 15 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Красных партизан, Азовской. Под отключение также попали улицы Темрюкская и Лукьяненко.
На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что