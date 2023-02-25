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НовостиОбщество25 февраля 2023 17:41

Четыре улицы в Прикубанском округе Краснодара остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте поломки работает аварийная бригада

На месте поломки работает аварийная бригада

В Краснодаре произошла третья за день энергоавария. Без света временно остались жители четырех улиц в Прикубанском округе.

- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «З-2-107» и 15 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Красных партизан, Азовской. Под отключение также попали улицы Темрюкская и Лукьяненко.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что