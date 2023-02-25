Лучших представителей отрасли кубанского животноводства наградили в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Лучших представителей отрасли кубанского животноводства наградили в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов наградил лучших представителей отрасли за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Присвоены звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», «Заслуженный ветеринарный врач РФ», а еще 10 работникам вручены почетные грамоты и благодарности Президента России.

Губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко наградили специалистов медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» II степени и III степени. А трое победителей краевого конкурса профессионального мастерства получили ключи от автомобилей. Их вручили оператору машинного доения Юрию Батуринцу из Щербиновского района, специалисту по искусственному осеменению КРС Антонине Ромашкиной и главе фермерского хозяйства Любови Комановой из Кореновского муниципалитета.

Отмечается, что Кубань - один из лидеров в стране по производству молока. В 2022 году валовый надой превысил 1,6 млн тонн. Кроме того, край входит в число крупнейших производителей яиц (1,6 млрд штук) и лидирует в ЮФО по производству мяса - 603 тысячи тонн.

- За всеми этими цифрами и рекордными результатами стоят простые люди – трудолюбивые, заботливые, преданные своему делу несмотря ни на какие трудности, - отметил глава региона. - Сегодня от отрасли зависит продовольственная безопасность страны. Поэтому мы не имеем право останавливаться на достигнутых результатах и продолжим поддерживать животноводов. Желаю вам успехов в работе на благо Кубани и всей России.

Отмечается, что в 2023 году в регионе на поддержку животноводства выделили 2,5 млрд рублей.