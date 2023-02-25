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НовостиОбщество25 февраля 2023 19:42

Жители России для летнего отдыха выбирают Сочи

Более 35% всех оформленных авиабилетов приходится на курорт
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В ТОП-5 также вошли Калининград и Минеральные Воды.

В ТОП-5 также вошли Калининград и Минеральные Воды.

Фото: Олег УМАРОВ

Жители России заранее начали планировать свой отпуск летом. Эксперты сервиса путешествий и бронирований выяснили, куда туристы собираются отправиться во время летнего сезона 2023.

Самым популярным направление стал Сочи. Это связано с тем, что аэропорт на курорте остается единственным действующим на юге России.

- Более 35% всех оформленных авиабилетов приходится на главный город-курорт страны, - сообщили туроператоры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на втором месте по популярности оказалась Москву. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург. В ТОП-5 также вошли Калининград и Минеральные Воды.