Жители России для летнего отдыха выбирают Сочи

В ТОП-5 также вошли Калининград и Минеральные Воды. Фото: Олег УМАРОВ

Жители России заранее начали планировать свой отпуск летом. Эксперты сервиса путешествий и бронирований выяснили, куда туристы собираются отправиться во время летнего сезона 2023.

Самым популярным направление стал Сочи. Это связано с тем, что аэропорт на курорте остается единственным действующим на юге России.

- Более 35% всех оформленных авиабилетов приходится на главный город-курорт страны, - сообщили туроператоры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на втором месте по популярности оказалась Москву. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург. В ТОП-5 также вошли Калининград и Минеральные Воды.