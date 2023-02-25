Суд расторг сделку об аренде участка на территории «Дагомысчай» в Сочи

Решение о расторжении сделки вынесено 20 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Краснодарского края расторг сделку об аренде земли на территории «Дагомысчай» в Лазаревском районе Сочи. Речь идет об участке площадью 23,5 га. Об этом сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

Мэрия Сочи выделила участок под сельскохозяйственное производство. Однако арендатор не выполнил условия соглашения. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на территории появились четыре новые незаконные постройки. О строительство объектов мэрию не уведомляли. Также данный участок не обрабатывался и покрыт сорняками.

- Администрация курорта потребовала устранить нарушения. Но арендатор проигнорировал письмо, - сообщается в материалах дела.

К слову, суд решил, что арендатор не использовал участок по назначению. Решение о расторжении сделки вынесено 20 февраля. Обжаловать можно в течение месяца.