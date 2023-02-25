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НовостиОбщество25 февраля 2023 20:57

Пенсионера с ссадинами на лице ищут пять дней на Кубани

Мужчина пропал 22 февраля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
70-летний мужчина вышел из дома и не вернулся.

70-летний мужчина вышел из дома и не вернулся.

На Кубани ведутся поиски Гласнера Виктора Егоровича. Он живет в городе Гулькевичи. 70-летний мужчина вышел из дома 22 февраля и не вернулся. По словам родственников, у пенсионера ссадины на лице.

Он ушел из дома в белой с черными вставками куртке, серо-коричневой клетчатой рубашке и синей футболке. Также мужчина был одет в серые штаны и черные ботинки.

- У пенсионера рост 165 сантиметров. Он худощавого телосложения. У мужчины седые кудрявые волосы и зеленые глаза, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда LizaAlert.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по номеру телефона 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).