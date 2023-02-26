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НовостиОбщество26 февраля 2023 5:43

На Кубани завершены поиски пропавшего 70-летнего мужчины с ссадинами

Виктора Гласнера искали с 22 февраля
Светлана ОВДЕЙ
Поиски завершены Фото из архива КП

Поиски завершены Фото из архива КП

На Кубани завершены поиски пропавшего 70-летнего мужчины с ссадинами. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Напомним, Виктор Гласнер ушел из дома 22 февраля в городе Гулькевичи, но позже так и не вернулся. Тогда родственники пропавшего мужчины обратились за помощью к волонтерам.

Поиски продолжались несколько дней. Особой приметой пенсионера были ссадины на лице. Спустя время его удалось найти.

- Найден, жив, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находился пенсионер, волонтеры не уточняют.