Поиски завершены Фото из архива КП

На Кубани завершены поиски пропавшего 70-летнего мужчины с ссадинами. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Напомним, Виктор Гласнер ушел из дома 22 февраля в городе Гулькевичи, но позже так и не вернулся. Тогда родственники пропавшего мужчины обратились за помощью к волонтерам.

Поиски продолжались несколько дней. Особой приметой пенсионера были ссадины на лице. Спустя время его удалось найти.

- Найден, жив, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находился пенсионер, волонтеры не уточняют.