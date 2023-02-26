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На Кубани на 10 суток арестовали пьяного мопедиста. 20-летний водитель сел за руль без прав и ездил по улицам станицы Новоминской Каневского района. Парня заметили инспекторы ГИБДД и остановили.

- Рейды проводятся в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дионис». Оно направлено на выявление и привлечение к ответственности водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, - сообщили в ОВМД России по Каневскому району.

Новоминчанин был задержан. Суд приговорил его к 10 суткам административного ареста.