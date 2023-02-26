В Динском районе Кубани ввели режим ЧС из-за найденной авиационной бомбы времен войны

Авиабомбу обнаружили в ДНТ «Миловидово» по улице Восточной, 47 Фото: пресс-служба администрации Динского района
В Динском районе Кубани ввели режим ЧС из-за найденной авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Авиабомбу времен войны обнаружили накануне, 25 февраля, в ДНТ «Миловидово» по улице Восточной, 47.
- Для сил и средств муниципального звена ТП РСЧС введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» - сообщили в пресс-службе районной администрации.
В настоящее время на участке проводятся работы по обезвреживанию боеприпаса.