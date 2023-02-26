В горах Кубани и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности Фото: 23.mchs.gov.ru

Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Кубани и Адыгеи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- С 18:00 26 февраля до 18:00 28 февраля в горах Краснодарского края и республики Адыгея выше 2000 м лавиноопасно, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели напоминают жителям и туристам регионов о соблюдении мер безопасности. При штормовом предупреждении не стоит выходить в горы. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменением погоды.

При выходе в горы нужно знать места возможного схода лавин в районе своего пути или прогулки. А при возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 01, с мобильного - 101.