Фото: управление по физической культуре и спорту Краснодара

В Краснодаре 180 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате ЮФО по ударно-борцовскому стилю. Они приехали из Республики Адыгея, Ростовской области, Карачаево-Черкесской Республики и отдаленных уголков Кубани. Соревнования были посвящены сразу трем событиям - 80-летию освобождения кубанской столицы от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества и поддержке участников СВО.

- Мы показываем, что мы едины. Поддерживаем наших ребят, которые сейчас выполняют спецзадачи. Поддерживаем их здесь, находясь в тылу, своей гражданской позицией. Если мы будем едины, мы будем непобедимы, - отметил президент Краснодарской краевой Федерации «УБС» Святослав Медведев.

Первое место в общекомандном зачете турнира завоевали спортсмены из Краснодарского края, второе — Республики Адыгеи, третье место – у ростовчан, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.