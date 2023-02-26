Около десяти тысяч человек поучаствовали в обсуждении проектов благоустройства Сочи за счет курортного сбора Фото: sochi.ru

Около десяти тысяч человек поучаствовали в обсуждении проектов благоустройства Сочи за счет курортного сбора на 2023-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Первый этап опроса проходил на сайте администрации в декабре 2022 года. Второй этап организовали с 19 по 25 февраля в аккаунтах мэра Сочи Алексея Копайгородского в соцсетях.

Уточняется, что список объектов и работ расширили. В него также вошли предложения, собранные через органы ТОС.

Так, за счет курортного сбора в Сочи обновят улицу Навагинскую, пешеходную зону вдоль реки Восточный Дагомыс, входные группы в сквере «Влюбленных». В 15 парках и скверах установят экологичную антивандальную мебель, теневые навесы и световые конструкции, на четырех общественных территориях заменят фонарные столбы. Кроме того, на пляжах Сочи оборудуют видеонаблюдение.

Отмечается, что предложения, поступившие в комментариях в течение недели, рассмотрят и проработают структурами администрации.

- Благодарю наших жителей за обратную связь и проявленный интерес к предложенным проектам. Каждый из них сочинцы посчитали важным, поэтому распределим ресурсы и выполним все шесть в ближайшие два года, - отметил Алексей Копайгородский. - В Год архитектуры запланировали свыше 120 инициатив. И, конечно, каждый проект будем обсуждать с жителями на личных встречах, сходах и онлайн.