Александр Бастрыкин. Фото: архив КП

Дольщики ЖК «Курортный» в Сочи обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В своем обращении люди отмечают значительные нарушения при возведении домов, которые не были сданы вовремя. В 2016 году компания-застройщик была признана банкротом. Через два года нашелся инвестор. Жилье достроили, но стены квартир покрылись плесенью, водоотведение и возведение подпорной стены не выполнено.

- Судом дома признаны пригодными для проживания, с чем дольщики не согласны. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли, - отметили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК России поручил провести проверку, ее ход поставлена на контроль в центральном аппарате.