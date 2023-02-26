Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 февраля 2023 8:45

Дольщики ЖК «Курортный» в Сочи обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину

Их новый дом покрылся плесенью
Оксана КАДОЧНИКОВА
Александр Бастрыкин. Фото: архив КП

Александр Бастрыкин. Фото: архив КП

Дольщики ЖК «Курортный» в Сочи обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В своем обращении люди отмечают значительные нарушения при возведении домов, которые не были сданы вовремя. В 2016 году компания-застройщик была признана банкротом. Через два года нашелся инвестор. Жилье достроили, но стены квартир покрылись плесенью, водоотведение и возведение подпорной стены не выполнено.

- Судом дома признаны пригодными для проживания, с чем дольщики не согласны. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли, - отметили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК России поручил провести проверку, ее ход поставлена на контроль в центральном аппарате.