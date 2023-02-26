В 2022 году ВРП Кубани вырос на 100,5%

Первый вице-губернатор Игорь Галась поздравил экономистов с профессиональным праздником Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась поздравил экономистов с профессиональным праздником. Как отметил замглавы региона, от качества их работы зависит успех в реализации социально-экономических и других проектов, благополучие региона и жителей.

- Сейчас работа экономиста востребована и важна во всех отраслях - в органах власти, в науке, бизнесе и на предприятиях. Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, верность избранному делу, - обратился к специалистам Игорь Галась.

Так, в 2022 году ВРП региона вырос на 100,5% или 3,5 трлн рублей. Отмечается, что это на 300 млрд рублей больше плана. Консолидированный бюджет края в 2022 году пополнился 414 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

В крае также действует План устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона. Он включает около 90 мероприятий для адресной и точечной поддержки бизнеса и жителей. В настоящее время прорабатывается расширение перечня мер поддержки более чем на один млрд рублей.

Отмечается, что расходная часть бюджета в 2023 году увеличилась до 500 млрд рублей. Из них 145,5 млрд рублей выделят на строительство соцобъектов.