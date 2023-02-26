В Краснодаре снесли незаконные торговые точки на улице Российской Фото: krd.ru

В Краснодаре снесли незаконные торговые точки на улице Российской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, предприниматель построил торговые объекты на муниципальных участках на улице Российской, 107. При этом разрешение он не получал. Мэрия обратилась в суд с иском о сносе помещений площадью 151 и 55 кв. метров

Суд обязал владельца снести торговые точки в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Но объекты продолжали работать – после этого было возбуждено исполнительное производство.

- Объекты снесли силами администрации города совместно с приставами-исполнителями отдела судебных приставов по Прикубанскому округу, - сообщили в городском управлении муниципального контроля.