Посетители выходят из торгового центра. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре эвакуируют посетителей ТЦ «Галерея». Тревога была объявлена после 12 часов 26 февраля. Люди спокойно выходят из торгового центра. Паники не наблюдается.

Как сообщают очевидцы, в ТЦ проводят учебные мероприятия. Через некоторое время посетителям разрешат вернуться обратно.

- Сотрудники продолжают работу в штатном режиме, - сообщают они.

Через полчаса торговый центр заработал в обычном режиме.

- Сработала автоматическая пожарная система, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Но работники говорят, что это была учебная тревога, которая планировалась на воскресенье.