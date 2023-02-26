Посетители выходят из торгового центра.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
В Краснодаре эвакуируют посетителей ТЦ «Галерея». Тревога была объявлена после 12 часов 26 февраля. Люди спокойно выходят из торгового центра. Паники не наблюдается.
Как сообщают очевидцы, в ТЦ проводят учебные мероприятия. Через некоторое время посетителям разрешат вернуться обратно.
- Сотрудники продолжают работу в штатном режиме, - сообщают они.
Через полчаса торговый центр заработал в обычном режиме.
- Сработала автоматическая пожарная система, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
Но работники говорят, что это была учебная тревога, которая планировалась на воскресенье.