В Краснодаре 19 улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 19 улиц остались без света. Причиной отключения в Прикубанском округе стала авария.

- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «Елизаветинская-8», отключено 30 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Кубанской, Кривой, Коммунаров, Октябрьской, Комсомольской, Красноармейской, Советской, Упорной, Красной, Ленина. Без электроэнергии также остаются улицы Пролетарская, Широкая, Степная, Новая, Яна Полуяна, Раздольная, Южная, Северная и Полевая.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.