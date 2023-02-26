Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Более 200 кв. м. ларьков снесли в поселке Российском под Краснодаром. Бизнесмен построил их на муниципальной земле незаконно. Суд вынес решение в пользу мэрии о сносе торговых точек по адресу ул. Российская, 107.

- Суд обязал предпринимателя снести эти строения самостоятельно — в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Апелляция и кассация не изменила ситуацию. Тем не менее, торгов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Построенные без разрешительных документов объекты демонтировали силами городских властей при участии судебных приставов Прикубанского округа.