Акция «Кубань против рака» пройдет в регионе с 27 февраля по 3 марта Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акция «Неделя мужского здоровья» пройдет в регионе с 27 февраля по 3 марта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Акция проекта «Кубань против рака» продлится пять дней. Жители смогут пройти обследование во всех поликлиниках муниципалитетов. Отмечается, что осмотр настоятельно рекомендован мужчинам старше 55 лет. В этом возрасте следует уделять особенное внимание профилактике онкологических заболеваний.

- Онкологические заболевания чаще всего протекают бессимптомно. На сегодняшний день ранняя диагностика является главным инструментом борьбы с недугом, - отметил главный внештатный специалист - онколог краевого министерства здравоохранения Роман Мурашко. - На первой стадии онкологии полностью излечиваются более 90% больных.

Всего в 2022 году на Кубани диагностировали свыше 23 случаев онкологических заболеваний. Из них у 60% пациентов злокачественные опухоли обнаружены на начальных стадиях.