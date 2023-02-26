Возбуждено уголовное дело Фото: t.me/mvd_23

На Кубани арестовали двоих организаторов нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 21-летний и 30-летний мужчины организовали производство наркотиков. Они установили оборудование в арендованном доме в селе Первомайском. Во время обыска здесь обнаружены два кг запрещенного порошка, прекурсоры и упаковка.

По версии полиции, мужчины планировали сбыть наркотик путем тайниковых закладок.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас мужчины находятся под стражей.