Более двух тысяч человек оштрафовали за неделю в Краснодаре за неоплату на парковках Фото: krd.ru

Более двух тысяч человек оштрафовали за неделю в Краснодаре за неоплату на парковках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в краевом центре вынесли 2204 постановления о привлечении к ответственности за нарушение правил пользования муниципальными парковками. За это установлен штраф - три тысячи рублей.

- Все средства, поступающие с оплаты парковок и штрафов, отправляются в дорожный фонд. Такое поступление в казну может повлиять на тот же самый ремонт дорог, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Напомним, оплата парковки доступна только безналичным способом - через паркомат, на сайте оператора ООО «Городские парковки» или через мобильное приложение «Парковки Краснодара».