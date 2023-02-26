Фото: Лиза Алерт в Краснодарском крае

В Краснодаре две недели ищут 46-летнего мужчину с проседью. Сергей Литвинцев ушел из дома 12 февраля и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Пропавший был одет в синие куртку, толстовку, джинсы, темно-синюю футболку и черные полуботинки.

- Рост мужчины 178 см, он плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серые, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Тем, кто обладает информацией о Сергее Литвинцеве, можно сообщить по телефонам 89282056256 (Наталия) или на горячую линию отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).