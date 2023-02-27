Четыре микрорайона Краснодара ночью остались без тепла из-за аварии

Восстановительные работы завершены

Вечером 26 февраля в четырех микрорайонах Краснодара отключили отопление из-за аварии. Перестали идти и горячая вода.

- Причиной отключения тепла стала авария из-за падения давления теплоносителя в системе, - сообщили в ЕДДС.

В зону аварии попали улицы Черкасская, Генерала Трошева, Восточно-Кругликовская, 40 лет Победы, Героев Разведчиков, Героя Аверкиева, Героя Яцкова, Героя Владислава Посадского, Домбайская, Российская, Карякина, Зиповская, Котлярова, Байбакова, Московская. Кроме этого, отопление перестало идти в дома четырех микрорайонов: «Губернский», «Панорама», «Восточно-Кругликовский» и «Московский».

Ночью работали на месте специалисты. По данным единой диспетчерской службы к утру авария устранена и все дома запитаны.